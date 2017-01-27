Сверхсовременный сторожевой корабль для пограничников. Уже завтра в Мурманске торжественно встретят "Полярную Звезду"

Алексей Елкин.

Кольский Север готовится к торжественной встрече "Полярной звезды". Это - название сверхсовременного сторожевого корабля, вошедшего в состав пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Завтра корабль прибудет в Мурманск из Кронштадта. Он специально строился для выполнения задач в Баренцевом море и уже прошел все ходовые испытания. По характеристикам "Полярной звезде" нет аналогов. Корабль рассчитан на несение службы во льдах толщиной до 80 сантиметров, оснащен мощным вооружением, а на палубе могут размещаться вертолеты и быстроходные катера.





