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27.01.2017 19:25

Сверхсовременный сторожевой корабль для пограничников. Уже завтра в Мурманске торжественно встретят "Полярную Звезду"

Алексей Елкин.

Кольский Север готовится к торжественной встрече "Полярной звезды". Это - название сверхсовременного сторожевого корабля, вошедшего в состав пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Завтра корабль прибудет в Мурманск из Кронштадта. Он специально строился для выполнения задач в Баренцевом море и уже прошел все ходовые испытания. По характеристикам "Полярной звезде" нет аналогов. Корабль рассчитан на несение службы во льдах толщиной до 80 сантиметров, оснащен мощным вооружением, а на палубе могут размещаться вертолеты  и быстроходные катера.
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