"Блокадной вечности страница". Сегодня 73 годовщина снятия блокады Ленинграда. Митинг и торжественный вечер в областном центре

Алексей Котович.

Сегодня 73 годовщина снятия блокады Ленинграда. Торжественный вечер - в областном Дворце культуры Кирова. В зале те, кто пережил те страшные 900 дней и ночей. Их уже немного. Сегодня, как и каждый год, дату отметили со смешанным чувством радости и скорби. Минутой молчания почтили память погибших в годы героической обороны Ленинграда. Слова благодарности прозвучали от руководства Мурманской области и города.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Голод, холод, бомбежки. И в таких условиях продержаться 872 дня - представить сложно. Но только, наверное, русский человек способен на такое. И только имея такие примеры, которые нам показывают защитники Ленинграда, мы сегодня уверенно смотрим в будущее".

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Эти мероприятия показывают, что мурманчане не на словах, а на деле помнят героев Великой Отечественной. И сегодня слова ветеранам, блокадникам, в первую очередь - пожелания здоровья. И благодарность за их подвиг, который они совершили".

"Блокадной вечности страница". Митинг с таким названием сегодня же прошел и в мурманском сквере на Ленинградской. Организаторы - "Молодая гвардия" "Единой России" и Центр патриотического воспитания "Юная гвардия". Слово - ветерану Великой Отечественной войны. После - выступил ансамбль военной песни. В минуту молчания школьники зажгли 73 свечи, по одной на каждый памятный год.







