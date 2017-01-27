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27.01.2017 18:56

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда, утром в воскресенье, служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели.
Разгул стихи. Непогода, снегопады, оттепели и работа в непростых условиях жилищно-коммунальных служб и транспортников. Выводы, прозвучавшие на совещаниях, где обсуждались, в том числе, системные проблемы жизнеобеспечения в зимний период. В центре внимания - деятельность "Аэропорта Мурманск".
"Экология Арктики". Международная конференция в Мурманске. Между правительством региона и двумя крупными  предприятиями Кольского севера подписаны соглашения о взаимодействии в вопросах охраны окружающей среды.
Заполярные полицейские официально подвели итоги года. Задачи, достижения и проблемы. Отчет - в графиках и цифрах. Вниз -  кривая по разбоям, грабежам и кражам. Вверх - рост на 10 % -  раскрываемость.
Рабочая поездка губернатора Мурманской области Марины Ковтун в Апатиты и Кировск. В какую сторону меняется состояние социальной сферы в двух городах, как осваиваются бюджетные деньги на эти цели?  
Ответы и подробности - вместе с другими темами, включая рабочие встреч главы региона - в "Событиях недели". Эфир начнется в 10 часов 20 минут на канале "Россия 1".
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