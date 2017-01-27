Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда, утром в воскресенье, служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели.

Разгул стихи. Непогода, снегопады, оттепели и работа в непростых условиях жилищно-коммунальных служб и транспортников. Выводы, прозвучавшие на совещаниях, где обсуждались, в том числе, системные проблемы жизнеобеспечения в зимний период. В центре внимания - деятельность "Аэропорта Мурманск".

"Экология Арктики". Международная конференция в Мурманске. Между правительством региона и двумя крупными предприятиями Кольского севера подписаны соглашения о взаимодействии в вопросах охраны окружающей среды.

Заполярные полицейские официально подвели итоги года. Задачи, достижения и проблемы. Отчет - в графиках и цифрах. Вниз - кривая по разбоям, грабежам и кражам. Вверх - рост на 10 % - раскрываемость.

Рабочая поездка губернатора Мурманской области Марины Ковтун в Апатиты и Кировск. В какую сторону меняется состояние социальной сферы в двух городах, как осваиваются бюджетные деньги на эти цели?

Ответы и подробности - вместе с другими темами, включая рабочие встреч главы региона - в "Событиях недели". Эфир начнется в 10 часов 20 минут на канале "Россия 1".