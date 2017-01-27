Через 8 тысяч километров за национальным колоритом Севера. Почему саамы теперь учат китайский язык?

Алексей Котович.

Саамы изучают китайский язык. Теперь это необходимо. Жители Поднебесной в деревне "Самь Сыйт" - очень частые гости. В день -по три-четыре группы. В общей сложности до двухсот человек. В обширной программе - катание на оленьих упряжках, саамский футбол.

До ближайшего крупного населенного пункта - 40 километров. Здесь, вдали от городской суеты, расположился музей под открытым небом - саамская деревня "Самь Сыйт". В общине 11 человек - разводят оленей, промышляют рыболовством, изготовлением национального инвентаря и одежды. И, конечно, принимают гостей. Деревня с недавних пор облюбована туристами из Поднебесной.

Китайских групп до трех в день. В основном, из южных провинций, где снега почти не бывает. Неустанно фотографируют. Первая остановка в экскурсионном маршруте - аллея заговоренных идолов. Только здесь можно загадать желание, задобрив древнее божество. Обязательный ритуал - на территорию, где держат северных оленей, гости проходят сквозь национальное жилище - куваксу. Большинство из них тотемных животных народа саами видят впервые: "Команда, которая сможет перетянуть другую команду на свою сторону дважды - они станут волками, проигравшая команда станет оленями".

После - саамский футбол с мячом из шкур. Впрочем, самое популярное развлечение - катание на оленей упряжке.

Турист (КНР) Чай Инь: "Мы прокатились на оленей упряжке - это фантастика. Но самое главное - мы надеемся увидеть северное сияние. Многие приехали сюда на Север для того, чтобы наблюдать это явление".

Аврора Бореалис или полярное сияние – природное явление, которое манит китайских туристов на кольсую землю как магнит.

Председатель территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами "Самь-сыйт" Иван Головин: "Они приезжают, заказывают дом на двое-трое суток. Мы сами этого не ожидали. Группы большие. В планах - они собираются привозить по 40-50 человек на ночь".

И это только Поднебесная. А ведь едут сюда из Европы, Америки, Австралии. Да и россиян немало.

Уже к следующему туристическому сезону община планирует расширить маршрут экскурсии - туристам будет предложено уходить подальше в тундру, где пасутся оленьи стада. Плюс еще один гостевой дом построят, раз уж такие "ветры" дуют с востока.







