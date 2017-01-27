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27.01.2017 18:50

Кузница кадров для армии и флота. Знаменитому ДОСААФ - 90 лет

Светлана Деменева.

ДОСААФу - 90! Праздничные торжества охватили всю Россию. Созданное в 1927 году общество добровольных помощников обороне, химическому и авиационному строительству СССР - тогда ОСОВИАХИМ - стало настоящей кузницей кадров для армии и флота страны. ДОСААФ  сегодня это уникальная общественно-государственная оборонная организация, всей своей девяностолетней историей доказавшая свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании молодежи. Концепция развития ДОСААФ России до 2020 года предусматривает создание качественно новой системы допризывной подготовки молодежи, которая включает  современные формы военно-патриотического воспитания молодежи, интенсивное развитие массовых военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Я думаю, что сейчас и в последующем эта общественная организация - ДОСААФ -  будет востребована и необходима для наших вооруженных сил и для государства в целом".
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