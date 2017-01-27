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27.01.2017 18:40

"Притяжение" к кинотеатрам. Самая ожидаемая премьера года. Мурманчане вместе со всей страной увидели новый фильм Федора Бондарчука

Илья Комлев.

Одна из самых ожидаемых премьер сезона. Мурманчане вместе со всей страной увидели новый фильм Федора Бондарчука "Притяжение".
Теперь мы можем увидеть и процесс, и результат. Но авторы просят не раскрывать всего. После выхода трейлера угадать основные повороты сюжета удалось лишь одному из киноманов. Фильм разноуровневый. Это экшн, фантастика, катастрофа, любовная драма и размышления о зашкаливающей степени агрессии.
Режиссер Федор Бондарчук: "Когда ты не даешь себе возможность даже выдохнуть и подумать, дать шанс, услышать своего оппонента. Это интонация времени. И детали времени сегодняшнего я увидел в сценарии за вот этими рукастыми. Тут их нет?"
Большая часть эпизодов снималась в столице. Но Кольское Заполярье в фильме тоже "засветилось".
Людмила Кожушко: "А, это "Кузнецов" что-ли - корабль? Да, зрелищно".
Фильм снят при поддержке телеканала "Россия 1". В эпизодических ролях можно увидеть наших коллег, сыгравших самих себя, например, ведущую новостей Ирину Россиус.
Вместо пленок - электронные файлы. "Притяжение" в 3D "весит" больше 200 гигабайт. В Мурманск фильм пришел за неделю до премьеры зашифрованным. Доступен стал только к началу первого сеанса.
Заместитель главного инженера кинопредприятия "Мурманск" Константин Нефедов: "У ключа есть срок действия. Поэтому раньше открыть фильм невозможно. И позже действия ключа тоже открыть невозможно".
Более 60 аудиоканалов. Над звуковой картиной фильма работал саунд-дизайнер, создававший голоса героев "Хоббита" и пришельцев в "Районе №9".
Саундтрек этого фильма заслуживает особого внимания. Звуки писали по всей стране. На Тихом океане - как шумят волны. На Байкале - как трескается лед. В Москве - как капает дождь. У нас, на Севере, записывали как взлетают самолеты с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов".
К тому, что на экране периодически рушатся Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж или Берлин, мы уже привыкли. Настала очередь Москвы.
Иван Матизов: "Ну да, но это наоборот хорошо. Пускай русские тоже что-то делают свое хорошее, хорошее кино. Не только же американцам".
2 часа 20 минут в напряжении. "Притяжение" сейчас идет в кинотеатрах Апатитов, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакши. В Мурманске посмотреть фильм можно будет в течение ближайших полутора недель.
Управляющая кинотеатром Татьяна Кононенко: "Уже в самом начале недели люди спрашивали, когда он выходит в прокат. Мы говорили, что в четверг. Уже сегодня народ пошел на этот фильм. А мы ожидаем большой наплыв в субботу-воскресенье, так как народ у нас любит отдыхать на выходные дни. Поэтому приходите в кино. Все-таки "Притяжение", Бондарчук".
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