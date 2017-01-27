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27.01.2017 18:05

Правительство Мурманской области и командование Северного флота обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Сегодня в штабе Северного флота состоялось рабочее совещание, посвящённое актуальным вопросам взаимодействия правительства Мурманской области и командования Северного флота.

Открывая встречу, губернатор Марина Ковтун отметила, что такие совещания носят регулярный характер и дают конкретные результаты.

«Мы исходим из принципов сотрудничества и взаимной ответственности по смежным вопросам развития региона. Наши совещания традиционны, а главное, они дают реальные результаты», – сказала Марина Ковтун.

Вопросы социальной и коммунальной проблематики в гарнизонах находятся на жестком контроле у командования Северного флота и решаются в тесном взаимодействии с правительством Мурманской области и муниципальными властями, подчеркнул командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

Стороны обсудили прохождение отопительного сезона, перспективы развития социальной инфраструктуры в военных городках и гарнизонах Мурманской области, строительство в Мурманске филиала Нахимовского военно-морского училища.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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