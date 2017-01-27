Отличный повод еще раз отметить праздник. Завтра - китайский Новый год

Елена Сивовнен.

Завтра китайский Новый год. Период - до 15 февраля 2018 года - пройдет под знаком Красного Огненного Петуха - одного из самых неоднозначных животных восточного зодиака. Сам праздник - больше недели. В Поднебесной на это время деловая жизнь замирает. У нас, конечно, нет. Но зато это отличный повод еще раз отметить Новый год. Заранее выбросить хлам из дома - так делают в Китае. Накрыть стол. А в воскресенье мурманчан и гостей города ждут на наш заполярный праздник - "Здравствуй, Солнце". Место и время встречи - 14:00, площадь Пять Углов.



