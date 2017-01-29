Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
29.01.2017 10:05

Окончательный вариант обновленной госпрограммы социально-экономического развития Арктики до 2020 года и дальнейшую перспективу планируется внести на рассмотрение в правительство 1 февраля

Ирина Елизарова.

Ранее сообщалось, что предварительный общий объем средств на реализацию программы до 2025 года составляет свыше 233 млрд рублей. В новом варианте акцент сделан на "опорные зоны" развития, на производство и технологии, а также на повышение качества жизни коренного населения. В рабочем варианте доработанной госпрограммы выбрано восемь географических "опорных зон", в их числе — Кольская. Целью их создания являются производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов, реализация информационной политики и другие приоритетные задачи. Для регулирования вопросов создания и функционирования «опорных зон» Минэкономразвития разработало законопроект «О развитии Арктической зоны РФ». Он вводит определенные нормы регулирования в Арктической зоне и не выделяет ее из общей юрисдикции российских регионов. В проекте закона будут закреплены понятия и предусмотрены отсылочные нормы для дальнейшего регулирования тех механизмов, которые будут обеспечивать социально-экономическое развитие в Арктической зоне.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.32
Евро = 64.34
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.