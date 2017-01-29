Окончательный вариант обновленной госпрограммы социально-экономического развития Арктики до 2020 года и дальнейшую перспективу планируется внести на рассмотрение в правительство 1 февраля

Ирина Елизарова.

Ранее сообщалось, что предварительный общий объем средств на реализацию программы до 2025 года составляет свыше 233 млрд рублей. В новом варианте акцент сделан на "опорные зоны" развития, на производство и технологии, а также на повышение качества жизни коренного населения. В рабочем варианте доработанной госпрограммы выбрано восемь географических "опорных зон", в их числе — Кольская. Целью их создания являются производство технических средств и технологий, экологический мониторинг, повышение качества жизни коренных малочисленных народов, реализация информационной политики и другие приоритетные задачи. Для регулирования вопросов создания и функционирования «опорных зон» Минэкономразвития разработало законопроект «О развитии Арктической зоны РФ». Он вводит определенные нормы регулирования в Арктической зоне и не выделяет ее из общей юрисдикции российских регионов. В проекте закона будут закреплены понятия и предусмотрены отсылочные нормы для дальнейшего регулирования тех механизмов, которые будут обеспечивать социально-экономическое развитие в Арктической зоне.





