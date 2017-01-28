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28.01.2017 09:05

Сегодня в России, в том числе и в Мурманской области, стартовало ежегодное Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах

Евгения Солдатенкова.

В течение двух недель, до 10 февраля, сотрудники органов статистики будут собирать информацию о доходах и фактическом уровне жизни российских семей. Это позволит сделать выводы о степени имущественного расслоения населения, выяснить, доходят ли социальные пособия до лиц, которым они предназначены, и, в целом, оценить эффективность проводимой государством социальной политики. Всего по стране будет опрошено около 160 тысяч домашних хозяйств, попавших в выборку. В нашем регионе обследованию подлежат 1296 домохозяйств из 22 населённых пунктов - всего около двух с половиной тысяч респондентов. Об этом рассказала начальник отдела статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств Мурманскстата Наталья Лаврова. Опросы будут проводиться интервьюерами с удостоверениями Федеральной службы государственной статистики. Они лично обойдут домохозяйства и заполнят анкеты со слов респондентов. В Мурманскстате подчёркивают - все эти данные строго  конфиденциальны и будут использоваться только для формирования официальной статистической информации.
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