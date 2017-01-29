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29.01.2017 17:05

1 февраля в Мурманской области состоится проведение итогового сочинения в дополнительные сроки

1 февраля - знаковый день для старшеклассников. Выпускники должны окончательно определиться с тем, какие экзамены они будут сдавать в форме ЕГЭ. Ну а те выпускники, которые не явились или не завершили работу по уважительным причинам, а также получившие «незачет» 7 декабря, будут писать итоговое сочинение (изложение). Комплекты тем итогового сочинения по пяти тематическим направлениям: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда» – будут опубликованы за 15 минут до начала итогового сочинения на открытых информационных ресурсах: ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), rustest.ru, gia.edunord.ru, minobr.gov-murman.ru. Учащиеся вправе выбирать любую из пяти предложенных тем. Тексты изложений будут направлены на электронные адреса образовательных организаций. Подробнее об этом в интервью нашему корр. Ирине Елизаровой рассказала министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

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