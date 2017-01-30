Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган – сегодня гость нашего дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган - сегодня гость дневного эфира "Радио России - Мурманск". В рамках передачи "Север мой" подведет итоги работы за прошлый год, представит планы на год предстоящий. Расскажет о судебной практике защиты прав несовершеннолетних, о том, как можно получить бесплатную правовую помощь. В программе также обсуждение нашумевших ситуаций с высадкой детей из общественного транспорта. Таких случаев в России всё больше. "Север мой" на "Радио России - Мурманск" сегодня в 13 часов 10 минут.





