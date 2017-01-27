Заповедники, заказники и памятники природы Мурманской области представляет выставка «Заповедные места Кольского полуострова»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Заповедные места Кольского полуострова», посвященной Году экологии в России и Году особо охраняемых природных территорий. Выставка подготовлена с участием общественных природоохранных организаций Мурманской области, Кольского экологического центра и Кольского центра охраны дикой природы г. Апатиты.



На торжественном открытии выставки с приветственным словом к гостям обратились председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова, заслуженный эколог Российской Федерации, один из основателей государственного заповедника «Пасвик» Ольга Макарова. Об экспозиции рассказал автор выставки, научный сотрудник Мурманского областного краеведческого музея Алексей Большаков.



Выставка представляет гостям музея заповедники, заказники и памятники природы Мурманской области. Посетители узнают о местоположении этих уникальных территорий, объектах животного мира, для охраны которых они были созданы, а также познакомятся с памятниками природы федерального значения, такими как «Астрофиллиты горы Эвеслогчорр», «Залежь Юбилейная», «Озеро Могильное», не имеющими мировых аналогов. В экспозиции также представлены образцы уникальных горных пород, гербарии редких охраняемых растений и более 40 фотографий заповедных мест.



Выставка будет работать до 5 марта.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /