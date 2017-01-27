Новые механизмы льготного кредитования сельхозпроизводителей обсудили сегодня на рабочем совещании в профильном министерстве региона

Алексей Котович.

С 1 января постановлением правительства Российской Федерации субсидирование процентных ставок по коротким, а также инвестиционным кредитам позволяет бизнесу получать средства под 5% годовых. При этом, аграрии самостоятельно выбирают уполномоченную финансовую структуру. В нашем регионе это Россельхозбанк, банк ВТБ и Сбербанк.

Заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "Получается, что орган исполнительной власти является только лишь как согласовательный орган. По приоритетности именно реализуемого проекта. С первого января это все уже действует, но мы хотим, чтобы мы ускорили предоставление этой поддержки. И чтобы этот вид поддержки уже начал работать".

Предполагается, что займы по ставке не выше 5% годовых позволят существенно упростить процесс получения аграриями господдержки и облегчат доступ сельхозпроизводителей к заемным средствам.





