В минувшем году в Мурманской области вступили в брак более 5700 пар

В Мурманской области государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют 18 отделов ЗАГС администраций муниципальных образований.



В 2016 году в Мурманской области зарегистрировано 8617 записей актов о рождении и 8752 – о смерти.



В Мурманске, Оленегорске, Печенгском районе, Североморске, Александровске, Островном, Заозерске и Видяево записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти.



В 2016 году в Мурманской области зарегистрировано 4160 записей актов о расторжении брака. Вступить в брак в 2016 году пожелали 5712 пар.



Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 59 ритуалов серебряных и золотых свадеб, прочитали 13 лекций, готовили для публикации статьи и консультации в печатных изданиях, выступления на радио и телевидении.



Отделы ЗАГС и Министерство юстиции Мурманской области обработали 97 182 заявления граждан и запросов учреждений и организаций о выдаче документов.



В 2016 году министерство выдало 581 повторное свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния. Проставлено 351 апостиль на документах, составленных отделами ЗАГС администраций муниципальных образований и уполномоченными лицами органов местного самоуправления сельских поселений Мурманской области, для представления на территории иностранных государств.



/ Министерство юстиции Мурманской области /