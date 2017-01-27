Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных подвела итоги работы в 2016 году

Качество и безопасность продукции животного происхождения, подконтрольной государственной ветеринарной службе, обеспечивает отдел ветеринарно-санитарной экспертизы. Основной целью его является предупреждение заболеваний людей зооанропонозными и другими болезнями при употреблении пищевых продуктов.



Врачи-ветсанэксперты осуществляют контроль за сырьем и производством продукции на всех этапах ее оборота.



В 2016 году специалисты отдела на подконтрольные товары оформили 303300 ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях и 785679 в электронном виде.



Досмотрено 40867 тонн мясной продукции, из них направлено на обезвреживание 137 тонн, на утилизацию – 492 кг. Из 227131 тонны досмотренной рыбной продукции и гидробионтов направлено на утилизацию 12 тонн, уничтожено 34 кг.



Проводилась экспертиза партий морской рыбы, выявлено 273 случая несоответствия рыбы требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры». Направлено на обезвреживание 500 тонн охлажденной рыбы.



Также экспертизу прошли 236 партий свинины, 49 партий говядины, 118 партий молока и 124 партии кисломолочной продукции, 7 партий меда, другая продукция.



За высокие достижения в решении задач, поставленных перед учреждением, отдел ветеринарно-санитарной экспертизы был награжден почетной грамотой в номинации «Лучшее структурное подразделение 2016 года», также специалистам вручен наградной кубок. В номинации «Лучший ветеринарный врач 2016 года» почетной грамотой награждена ветеринарный врач 1 категории Ковдорской районной ветеринарной станции Наталья Муханова.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /



