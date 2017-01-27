93 года назад в Москве открыли Мавзолей Ленина

После кончины Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года ЦК партии и Советское правительство получили свыше 1000 телеграмм и писем с просьбой не предавать земле, а сохранить тело великого вождя. Утром 22 января тело Ленина было забальзамировано для сохранения его до похорон. В ночь на 24 января архитектор Алексей Щусев получил задание за три дня спроектировать и построить склеп, который мог бы пропустить всех желающих проститься с вождём. Соорудить Мавзолей Ленина было решено у Кремлёвской стены, среди братских могил борцов Великой Октябрьской социалистической революции. К 27 января, к дню похорон вождя, временный деревянный мавзолей по проекту Щусева был возведен. Первый Мавзолей представлял собой усеченную ступенчатую пирамиду, к которой с двух сторон примыкали Г-образные пристройки с лестницами. Посетители спускались по правой лестнице, обходили саркофаг с трех сторон и выходили по левой лестнице. Траурный зал находился на глубине 3 м под землёй. Интерьер был оформлен рисунками художника Игнатия Нивинского, использовавшего символическое сочетание красного и чёрного цветов. 27 января 1924 года в 16 часов гроб с телом Ленина был установлен в Мавзолее. За полтора месяца Мавзолей посетило свыше 100 тысяч человек. Через два месяца временный Мавзолей был закрыт и началось строительство нового деревянного Мавзолея, которое продлилось с марта по август 1924 года. Через пять лет началось строительство окончательного, каменного варианта Мавзолея (июль 1929 – октябрь 1930). Каменный Мавзолей в плане практически повторил деревянный.

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