Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.01.2017 14:19

В Мурманской области неуклонно снижается количество коррупционных проявлений

О результатах деятельности регионального Министерства юстиции сегодня на заседании Правительства Мурманской области доложил глава ведомства Василий Плевако.

Как и в предыдущие годы, министерство обеспечило своевременность подписания, регистрации и опубликования всех региональных законов, принятых Мурманской областной Думой. В отчетном периоде принято 267 законов, 179 из которых внесены в думу губернатором Мурманской области.

В рамках Плана основных мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 годы министерством реализован комплекс мероприятий. Обеспечено единовременное размещение 12 мая 2016 года сведений о доходах, расходах и т.п. государственных гражданских служащих Мурманской области. В 2016 году обеспечено функционирование работы «Телефона доверия» 486-400 и электронной почты vzyatkamnet@gov-murman.ru. Поступило 27 обращений, частичное подтверждение нашла информация, содержащаяся в одном обращении, по двум обращениям проводится проверка. Результаты проведенного социологического исследования состояния коррупции в Мурманской области свидетельствуют о положительной динамике показателей, характеризующих состояние коррупции в регионе. Так, риск коррупции снизился и составил 8,3% (10,9% в 2014 году), снизился также и спрос на коррупцию – 17,9% (2014 году – 20,6%), интенсивность коррупции в 2016 году уменьшилась и составила 1,51 на одного взяткодателя (в 2014 году – 1,60).

С 2013 года в Мурманской области функционирует государственная система бесплатной юридической помощи. В 2015 году в рамках этой системы органами власти Мурманской области, государственными областными учреждениями и адвокатами, финансируемыми за счет средств областного бюджета, бесплатная помощь была оказана в 147 283 случаях, что на 23% выше показателя 2014 года.

«Итоги 2016 года будут подведены по данным ежегодного мониторинга, но уже сейчас можно заявить о превышении показателя прошлого года более чем на 20 процентов. В том числе высокими темпами растет и число случаев оказания помощи адвокатами – участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Такая динамика роста свидетельствует о доверии граждан к данному институту», – сообщил Василий Плевако.

На заседании регионального правительства в режиме видеоконференции присутствовали главы муниципальных образований региона. Глава администрации Кольского района Александр Лихолат выразил благодарность Минюсту Мурманской области за методическую и практическую помощь в вопросах реализации мероприятий по разграничению полномочий между районом и сельскими поселениями, а также по вхождению в состав поселения Междуречье населенных пунктов Белокаменка и Ретинское, которые произошли в 2016 году.

Марина Ковтун отметила, что Кольский район одним из первых начал на практике принимать полномочия от сельских поселений.

«Руководством района была проведена большая разъяснительная работа о преимуществах, которые приобретают сельские поселения, передавая полномочия на районный уровень. Эта работа должна стать примером для других муниципальных образований, которым еще предстоит взять на себя полномочия небольших поселений», – сказала глава региона.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.64
Евро = 64.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.