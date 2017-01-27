В последнее воскресенье января на центральной площади столицы Заполярья мурманчане поприветствуют солнце

Любовь Дубова.

Традиционные гулянья в честь небесного светила - первые в этом году. Как сообщают организаторы, праздник подготовили в новом, современном формате. В гости к северянам придут Дед Мороз, Снегурочка и Кот Семен. На сценической площадке появятся и любимые мультгерои: знакомые детям Губка Боб и Миньоны. В 13 часов на улице Воровского развернут ярмарочные ряды с горячим чаем и свежей выпечкой. Театрализованная программа стартует в 14 часов.

Председатель комитета по культуре администрации г. Мурманска Елена Наймушина: "Мы всех ждем на праздник, хотим пожелать всем хорошего настроения. Мы старались, было интересно, не скучно весело и зажигательно. Какая нас ждет погода на празднике, мы все это узнаем в воскресенье. Но очень хочется надеется, чтобы снега не было, чтобы было уютно, комфортно и тепло".

Вне зависимости от того, появится ли на небе в это воскресенье, главный герой праздника - солнце - на Пяти Углах оно точно будет. Его зажгут сами мурманчане в финале гуляний.