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27.01.2017 17:40

В Кандалакше сотрудниками полиции по горячим следам раскрыта кража из автомобиля

В МО МВД России «Кандалакшский» обратился местный житель 1990 года рождения с заявлением о краже из салона его автомобиля автомагнитолы, антирадара и набора инструментов. По словам заявителя, общая стоимость украденного составляет более 16 000 рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник проник в автомобиль, припаркованный около дома потерпевшего, путем проворачивания личинки замка, и похитил имущество.

По факту кражи в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение дежурных суток кандалакшские полицейские установили, что кражу совершил ранее не судимый местный житель 1994 года рождения. В ходе обыска места жительства северянина полицейские обнаружили похищенное имущество.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)
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