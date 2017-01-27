Пополнение к юбилею предприятия. В Мурманске к выходу на линию готовят новый комфортабельный троллейбус

Любовь Дубова.

Яркий, комфортный, экономичный. К выводу на мурманские улицы готовится новый троллейбус. Он прибыл в Заполярье из Вологды, и сейчас проходит проверку всех систем. Машина, в отличие от собратьев, колесящих по городу, напичкана электроникой. Также оснащена пандусом и отдельным местом для перевозки маломобильных пассажиров. В ближайшее время новичок выйдет на линию. Его доверили опытнейшему водителю с сорокалетним стажем Екатерине Немченко.

Водитель троллейбуса Екатерина Немченко: "Приборная панель совершенно другая. После старых машин, естественно пойдешь туда, надо посмотреть, ищешь — где, что включить. Пару дней поработаешь, все будет хорошо".

Генеральный директор АО "Электротранспорт", депутат Совета депутатов г. Мурманска Сергей Коробков: "Основные работы по нему мы уже закончили. Какая бы машина не была новая - не новая, мы полностью ее всю осматриваем, разбираем, смотрим, с тем, чтобы стопроцентно надежность была. Есть некоторые вопросы по передней двери остались. Сегодня, завтра мы их решим и он пойдет на маршрут".

Электролайнер - первая за последний год покупка предприятия. В 2016-м обновлялся исключительно автобусный парк. На подходе вторая машина. Специально для Мурманска её уже собирают. Она будет доставлена в Заполярье к 55-летнему юбилею "Электротранспорта". Добавим, что стоимость троллейбусов в последние годы возросла в несколько раз. Цена этого солнечного электромобиля 12 миллионов рублей.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Лично мне нравится такой веселый, солнечный, желтый цвет, особенно в наших условиях полярной ночи будет приятно ездить на таком. Комфортабельный, чистый, уютный. И как мы всегда просим мурманчан беречь то, что для нас куплено, потому что это приобретено на наши с вами деньги".





