Анастасия Ярославская.



На первом в новом году заседании регионального правительства сегодня много говорили об экологии и спорте. Минприроды рапортовало - программа по очистке Кольского залива от кладбища затонувших кораблей, наконец, готова. Спортивное ведомство отчиталось о том, как идет переход подчиненности спортшкол и успехах центров тестирования ГТО.

Ключевой шаг к ликвидации накопленного в регионе экологического ущерба сделан. Но еще больше сделать предстоит. После комплексного обследования в списке 102 объекта, ранжированные с учетом опасности. Наиболее тревожный - зверобой "Териберка", затонувший в 1993 году. На борту полсотни тонн топлива - бомба замедленного действия для Кольского залива. В этом году начнут поднимать свалку металлоконструкций со дна губы Ретинская. Проект готов, в начале февраля его отдадут на госэкспертизу. Старт ожидается ответственный и показательный. Подъем нужно отработать безупречно технически, безопасно экологически. Объекты, принадлежащие минкультуре и Минобороны из списка выделят - это, пожалуй, наиболее тяжелое наследство.

Руководитель проектного офиса "Ликвидация ядерного наследия Арктики" ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" Владимир Хандобин: "Конечно, прорабатывается и подъем К-27, которая затоплена официально у берегов Новой Земли на глубине 33 метра, конечно, очень важно поднять и К-159, которая утонула на входе в Кольский залив с двумя реакторами на борту. Там, конечно, миллиарды нужны на подъем, но поднимать надо".

Постановка объектов на учет, определение - есть у них хозяин или нет - только на первый взгляд выглядит просто. При признании бесхозности важно все сделать правильно юридически. Процедура длительная, сложная, но регион не намерен сворачивать с этого пути. Не пугает и цена вопроса - подъем каждого объекта, в зависимости от глубин и объемов, оценивается от десятка до сотен миллионов рублей. Здесь расчет - на плечо федерального центра.

Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова: "Эта программа передовая и, по крайней мере, мы знаем сколько судов сегодня, где, кто, какая степень опасности - эта работа была начата давно, поэтому если сегодня мы будем спотыкаться, мы вообще ничего не начнем и не будем продолжать".

Преобразование муниципальных спортшкол в организации спортивной подготовки, создание муниципальных центров тестирования всероссийского комплекса ГТО на заседании правительства также названы стратегическими задачами. И тоже уже есть промежуточный итог. 9 региональных центров из 17 включены в автоматизированную систему, в марте - очередь остальных. Переход подчиненности спортшкол в профильном ведомстве назвали решением правильным. Линия федеральная - выстраивается вектор единых принципов подготовки.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Ее бояться не надо, просто каждый должен заниматься своим делом. Ничего страшного не произошло - просто ветка спорта формируется как она должна быть вообще изначально".