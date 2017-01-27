Заполярные судьи приняли участие в девятом Всероссийском съезде судей

Анастасия Русинова.

О том, как он проходил, журналистам сегодня рассказали в управлении судебного департамента области. В конце года в Москве собрались 780 делегатов со всей страны - представители высших российских судов, арбитражных и военных, мировые судьи. Обсуждение накопившихся проблемы, путей их решения, необходимые изменения - основная задача масштабной встречи. Свою оценку работе судебной системы страны в целом дал президент. И многие организационные проблемы, по его мнению, необходимо решать только на законодательном уровне.

Председатель Мурманского областного суда Игорь Пивцаев: "По мнению президента, судебная система нуждается в корректировке из-за быстрого изменения правового поля, что создает проблемы в применении. Президент отметил необходимость беречь чистоту судейского корпуса и конкретно обозначил проблему перегруженности всех наших судов".

Текучесть кадров - еще одна актуальная для судов проблема. До сих пор нет нормативов - сколько дел, сколько решений и в какие сроки может осилить каждый судья. Возможно, одним из результатов съезда станет принятие закона о государственной судебной службе в России. В первую очередь, это касается сотрудников аппарата суда, а от них напрямую зависит качество работы судей.

И.о. председателя Октябрьского районного суда г. Мурманска Ирина Алексеева: "Каждый судья естественно понимает, насколько важна работа секретаря, помощника судьи. И хочется, чтобы люди, которые работают на данных должностях, имели определенные гарантии, социальные, в том числе. И работа не только носила трудовой характер, но и достойно оплачивалась и компенсировалась".





