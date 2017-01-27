Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.01.2017 16:00

В Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка агитационного плаката «Пропаганда»

30 января в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, II этаж) начнет работу выставка агитационного плаката «Пропаганда», организованная совместно с Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске.

На выставке посетители увидят коллекцию советских и норвежских агитационных плакатов 1930-1960-х годов. Норвежские плакаты содержат лозунги политической агитации, а советские посвящены сельскохозяйственной тематике или обычной жизни советского человека. Владелец коллекции советских плакатов – Ойвинд Нордслеттен, бывший Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в России с 2008 по 2011 годы, генеральный консул Королевства Норвегии в Мурманске с 2011 по 2013 годы. Он находил советские плакаты на блошиных рынках Москвы.

В Норвегии, как и в Советском Союзе, агитационные плакаты являлись важным и мощным инструментом пропаганды властей и политических партий. В настоящее время плакаты используются в коммерческих целях и в качестве рекламы.

Выставка будет работать до 19 февраля.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.64
Евро = 64.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.