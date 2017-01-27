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27.01.2017 13:05

Большой противолодочный корабль «Североморск» прошел Суэцкий канал

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи похода в дальней океанской зоне, совершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.
Проход корабля по каналу занял у экипажа несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования БПК в условиях интенсивного судоходства. С этой задачей успешно справились расчеты главного командного пункта корабля, информационного центра, штурманской и радиотехнической боевых частей.
Во время плавания на корабле также были отработаны вопросы противодиверсионной обороны и мероприятия антитеррористической направленности.
Дальний поход БПК «Североморск» проходит с 15 октября 2016 года под флагом начальника штаба соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитана 1 ранга Станислава Варика.
За этот период кораблем пройдено более 17000 миль. Во время похода экипаж корабля выполнял задачи в составе оперативного соединения Военно-морского флота России, действующего в Средиземном море на постоянной основе. В ходе похода БПК «Североморск» отработал несколько десятков внутрикорабельных учений различной направленности от борьбы за живучесть на ходу и стоянке, до учений по противовоздушной и противолодочной обороны с применением палубной авиации.
В начале февраля 2017 года БПК «Североморск» примет участие в международном военно-морском учении «АМАН – 2017» в акватории Аравийского моря. Целью мероприятия является борьба с пиратством и защита маршрутов международной торговли.


Пресс-служба Северного флота
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