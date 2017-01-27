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27.01.2017 12:31

УГИБДД России по Мурманской области проводит конкурсный отбор на службу в органы внутренних дел

Приглашаются кандидаты на должность инспектора дорожно-патрульной службы. Требования, предъявляемые к кандидатам:

- возраст до 35 лет;

- служба в Вооруженных Силах;

- категория годности по состоянию здоровья к военной службе «А»;

- наличие среднего профессионального либо высшего профессионального образования;

- наличие водительского удостоверения категории «В» или «ВС»;

- отсутствие административных правонарушений за последний год;

- хорошая физическая подготовка.

По вопросу трудоустройства необходимо обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.46/1, каб. 316. Прием ведется: вторник, четверг с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Телефон для справок: 40-79-78.

При обращении в группу кадров при себе необходимо иметь:

- паспорт;

- военный билет;

- трудовую книжку;

- документ об образовании;

- водительское удостоверение


Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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