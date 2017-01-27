УГИБДД России по Мурманской области проводит конкурсный отбор на службу в органы внутренних дел

Приглашаются кандидаты на должность инспектора дорожно-патрульной службы. Требования, предъявляемые к кандидатам:
- возраст до 35 лет;
- служба в Вооруженных Силах;
- категория годности по состоянию здоровья к военной службе «А»;
- наличие среднего профессионального либо высшего профессионального образования;
- наличие водительского удостоверения категории «В» или «ВС»;
- отсутствие административных правонарушений за последний год;
- хорошая физическая подготовка.
По вопросу трудоустройства необходимо обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.46/1, каб. 316. Прием ведется: вторник, четверг с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Телефон для справок: 40-79-78.
При обращении в группу кадров при себе необходимо иметь:
- паспорт;
- военный билет;
- трудовую книжку;
- документ об образовании;
- водительское удостоверение
Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области