УГИБДД России по Мурманской области проводит конкурсный отбор на службу в органы внутренних дел

Приглашаются кандидаты на должность инспектора дорожно-патрульной службы. Требования, предъявляемые к кандидатам:



- возраст до 35 лет;



- служба в Вооруженных Силах;



- категория годности по состоянию здоровья к военной службе «А»;



- наличие среднего профессионального либо высшего профессионального образования;



- наличие водительского удостоверения категории «В» или «ВС»;



- отсутствие административных правонарушений за последний год;



- хорошая физическая подготовка.



По вопросу трудоустройства необходимо обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.46/1, каб. 316. Прием ведется: вторник, четверг с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Телефон для справок: 40-79-78.



При обращении в группу кадров при себе необходимо иметь:



- паспорт;



- военный билет;



- трудовую книжку;



- документ об образовании;



- водительское удостоверение





Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области