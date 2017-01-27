Новый состав региональной Общественной палаты приступит к работе

3 февраля 2017 года в 11 часов в малом зале заседаний Правительства (г. Мурманске, пр. Ленина, д.75) начнется пленарное заседание Общественной палаты Мурманской области.

Впервые вместе соберутся члены нового (пятого) состава региональной палаты. С этого момента у них начнутся двухгодичные полномочия.

На заседании будут рассмотрены организационные вопросы, в том числе пройдут выборы секретаря Общественной палаты, его заместителя и председателей комиссий, намечен план работы на текущий год.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области