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27.01.2017 15:05

Новый состав региональной Общественной палаты приступит к работе

3 февраля 2017 года в 11 часов в малом зале заседаний Правительства (г. Мурманске, пр. Ленина, д.75) начнется пленарное заседание Общественной палаты Мурманской области.

Впервые вместе соберутся члены нового (пятого) состава региональной палаты. С этого момента у них начнутся двухгодичные полномочия.
На заседании будут рассмотрены организационные вопросы, в том числе пройдут выборы секретаря Общественной палаты, его заместителя и председателей комиссий, намечен план работы на текущий год.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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