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27.01.2017 14:50

В отделение ЗАГС г. Полярный состоялась торжественная регистрация первого новорожденного в 2017 году

Юный полярнинец по имени Дмитрий, рожденный 3 января 2017 года, вместе с мамой Олесей Третьяковой, родственниками и друзьями принимал поздравления и подарки от главы ЗАТО Александровск Веры Сулаевой, заместителя главы администрации ЗАТО Александровск по социальным вопросам Марины Дюпиной и начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Светланы Кузнецовой. 

Сотрудники Централизованной клубной системы в качестве поздравления подготовили для ребенка сказочное театрализованное представление с участием  символа года - петуха, который поздравил малыша  с днем рождения. Свои поздравления и подарки преподнесли также сотрудники  библиотечной системы.


/Централизованная клубная система г. Полярного/
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