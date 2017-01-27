В отделение ЗАГС г. Полярный состоялась торжественная регистрация первого новорожденного в 2017 году

Юный полярнинец по имени Дмитрий, рожденный 3 января 2017 года, вместе с мамой Олесей Третьяковой, родственниками и друзьями принимал поздравления и подарки от главы ЗАТО Александровск Веры Сулаевой, заместителя главы администрации ЗАТО Александровск по социальным вопросам Марины Дюпиной и начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Светланы Кузнецовой.

Сотрудники Централизованной клубной системы в качестве поздравления подготовили для ребенка сказочное театрализованное представление с участием символа года - петуха, который поздравил малыша с днем рождения. Свои поздравления и подарки преподнесли также сотрудники библиотечной системы.



/Централизованная клубная система г. Полярного/