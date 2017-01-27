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27.01.2017 14:35

Юные гаджиевцы приняли участие в беседе-игре «В какие бить колокола»

В Городской детской библиотеке г. Гаджиево прошли беседы-игры «В какие бить колокола». В мероприятиях приняли участие читатели библиотеки, а также ученики 6 и 7 классов школы № 279.

Ребята обсудили причины возникновения войн, пришли к выводу, что большинство из них начинаются из-за национальных противоборств, и отметили, что во избежание таких трагедий нужно с уважением и пониманием относится к другим людям разных национальностей.
Библиотекари провели для детей игру «Волк и семеро козлят». Суть игры заключалась в том, что козлята, оставшиеся одни в домике, должны решить - впускать или нет волка и козу. Те, в свою очередь, приводят ряд аргументов и доводов в свою пользу для того, чтобы им открыли дверь. К концу игры библиотекарям удалось объяснить ребятам смысл выражения «Волк в овечьей шкуре», а также раскрыть понятие «субкультура», а на примере «сект» рассказать о разрушительных для личности последствиях пребывания в ее рядах.
В завершение мероприятия юные читатели нарисовали смайлики и прикрепили их на рисунок с изображением нашей планеты.
 
/Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск/
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