Юные гаджиевцы приняли участие в беседе-игре «В какие бить колокола»

В Городской детской библиотеке г. Гаджиево прошли беседы-игры «В какие бить колокола». В мероприятиях приняли участие читатели библиотеки, а также ученики 6 и 7 классов школы № 279.

Ребята обсудили причины возникновения войн, пришли к выводу, что большинство из них начинаются из-за национальных противоборств, и отметили, что во избежание таких трагедий нужно с уважением и пониманием относится к другим людям разных национальностей.

Библиотекари провели для детей игру «Волк и семеро козлят». Суть игры заключалась в том, что козлята, оставшиеся одни в домике, должны решить - впускать или нет волка и козу. Те, в свою очередь, приводят ряд аргументов и доводов в свою пользу для того, чтобы им открыли дверь. К концу игры библиотекарям удалось объяснить ребятам смысл выражения «Волк в овечьей шкуре», а также раскрыть понятие «субкультура», а на примере «сект» рассказать о разрушительных для личности последствиях пребывания в ее рядах.

В завершение мероприятия юные читатели нарисовали смайлики и прикрепили их на рисунок с изображением нашей планеты.



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