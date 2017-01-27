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27.01.2017 14:20

В Мурманской области полицейские продолжают выявлять факты повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения

В Апатитах сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль «Ниссан Примьера» у дома по улице Победы. Водитель 1982 года рождения, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование. Алкоголь в крови мужчины составил 0,205 мг/литр.

Полицейские установили, что ранее он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Срок наказания еще не истек.

По факту повторного вождения в нетрезвом виде в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что в 2016 году полицейскими Мурманской области было возбуждено 496 уголовных дел в отношении жителей региона за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. 466 жителей области привлечены к уголовной ответственности.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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