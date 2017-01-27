В Снежногорске состоялся вечер поэтического настроения «Мелодии её души»

В Городской библиотеке «Центр-Книга» г. Снежногорск прошел вечер поэтического настроения «Мелодии её души».

Участники библиотечного клуба «Золотой возраст» вспоминали прекрасную поэтессу Римму Казакову, которой исполнилось бы 85 лет. Прекрасным дополнением к рассказу библиотекаря о поэтессе стал документальный фильм «Безответная любовь».

Живой интерес у снежногорцев вызвали малоизвестные факты из жизни Риммы Федоровны, воспоминания знаменитых певцов, композиторов и близких людей об этой удивительной женщине. Для многих стало настоящим открытием, что Римма Казакова автор слов популярных песен: «Мадонна», «Ты меня любишь», «Ариадна», «Нет пути назад», «Музыка венчальная» и многих других. После музыкальной паузы, гости библиотеки обсудили стихотворения поэтессы, а желающие смогли прочитать свои любимые строки.

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