Областной краеведческий музей приглашает северян на заседание Мурманского телевизионного клуба

29 января в 13.00 в областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба.

На заседании будет представлен телефильм «Заполярные фотоэтюды», посвященный мурманским фотохудожникам.

Фотография – это искусство, и оно стоит в одном ряду с живописью, архитектурой, кино. С помощью фотоснимков человек может выражать свои чувства, эмоции и мысли. В фотографии существует много стилей, при этом каждый, кто увлекается фотоискусством, может стать основателем своего направления. Каждая фотография – это отдельная история, переживание, воспоминание.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /