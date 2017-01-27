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27.01.2017 16:40

Областной краеведческий музей приглашает северян на заседание Мурманского телевизионного клуба

29 января в 13.00 в областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба. 

На заседании будет представлен телефильм «Заполярные фотоэтюды», посвященный мурманским фотохудожникам. 

Фотография – это искусство, и оно стоит в одном ряду с живописью, архитектурой, кино. С помощью фотоснимков человек может выражать свои чувства, эмоции и мысли. В фотографии существует много стилей, при этом каждый, кто увлекается фотоискусством, может стать основателем своего направления. Каждая фотография – это отдельная история, переживание, воспоминание. 

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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