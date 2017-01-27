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27.01.2017 13:21

Итоги прошедшего года и перспективы на этот. Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с председателем комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светланой Наумовой

Артем Дашевский.

И сегодня же губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с председателем комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светланой Наумовой. В центре внимания - итоги прошедшего года и перспективы на этот. Поставлена стратегическая задача - в каждом муниципалитете должны быть созданы условия для регулярных занятий спортом.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы должны поставит задачу, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом сельском поселении, особенно, где сегодня нет спортсооружений, они бы появились. Это могут быть поля футбольные, хоккейные корты, площадки для сдачи норм ГТО".
Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Обеспеченность отдаленки в основном сконцентрирована на спортзалы в школах, поэтому наша задача, по крайней мере, - создать в первую очередь доступные площадки для жителей, а во вторую очередь - уже задумываться над тем, чтобы строить комплексные и экономные в содержании спортивные объекты".
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