Смотрите на канале "Россия 24" программу "Специальный репортаж"

Теме охраны окружающей среды будет посвящен сегодня и вечерний тематический блок на канале "Россия 24". Начало Года экологии в Мурманской области было отмечено визитом в наш регион представительной делегации федеральных природоохранных ведомств. Одно из ключевых событий - рабочая встреча министра природных ресурсов России и спецпредставителя президента по вопросам охраны окружающей среды с руководителями промышленных предприятий, таких как "Норникель", "ФосАгро", "Росатом". Смотрите наш "Специальный репортаж" в 19:45 на канале "Россия 24".