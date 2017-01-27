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27.01.2017 12:20

Смотрите на канале "Россия 24" программу "Специальный репортаж"

Теме охраны окружающей среды будет посвящен сегодня и вечерний тематический блок на канале "Россия 24". Начало Года экологии в Мурманской области было отмечено визитом в наш регион представительной делегации федеральных природоохранных ведомств. Одно из ключевых событий - рабочая встреча министра природных ресурсов России и спецпредставителя президента по вопросам охраны окружающей среды с руководителями промышленных предприятий, таких как "Норникель", "ФосАгро", "Росатом". Смотрите наш "Специальный репортаж" в 19:45 на канале "Россия 24". 
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