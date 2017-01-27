Мурманская область готова к проведению итогового сочинения в дополнительные сроки

1 февраля в Мурманской области выпускники, не явившиеся или не завершившие работу по уважительным причинам, а также получившие «незачет» 7 декабря, будут писать итоговое сочинение (изложение).

Сочинение (изложение) начинается в 10.00, продолжительность написания – 3 часа 55 минут, не считая времени, затраченного на инструктаж участников и заполнение бланков. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья время работы может быть увеличено на полтора часа.

Комплекты тем итогового сочинения по пяти тематическим направлениям: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда» – будут опубликованы за 15 минут до начала итогового сочинения на открытых информационных ресурсах: ege.edu.ru (topic.ege.edu.ru), rustest.ru, gia.edunord.ru, minobr.gov-murman.ru. Учащиеся вправе выбирать любую из пяти предложенных тем. Тексты изложений будут направлены на электронные адреса образовательных организаций.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко напомнила, что участникам разрешается пользоваться орфографическим словарем при написании сочинения и орфографическим и толковым словарем при написании изложения. Запрещено использовать тексты литературного материала (художественные произведения, публицистику и т.д.). «Результаты будут объявлены не позднее 15 февраля. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет»), обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение) 3 мая 2017 года», – сообщила она.

Контролировать процедуру проведения итогового сочинения (изложения) будут представители регионального министерства и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, а также общественные наблюдатели.

Любые вопросы, касающиеся проведения итогового сочинения (изложения), можно задать по телефонам «горячей линии»: (8152) 44-56-37, (8152) 40-07-55.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /