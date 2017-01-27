Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области сообщает об изменении сроков проведения всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Для участия во всероссийском конкурсе необходимо в срок до 1 марта 2017 года пройти регистрацию на сайте оператора конкурса – Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» в разделе «Конкурсы», заполнить электронные заявки и сведения об организации.

Конкурс проводится по нескольким номинациям, в том числе среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек и до 500 человек, организаций непроизводственной сферы, в сфере образования, здравоохранения и малого предпринимательства с численностью работников до 100 человек.

Также предусмотрены номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда» и «Лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда».

По результатам всероссийского конкурса, в том числе в зависимости от количества участников, формируются и утверждаются рейтинги организаций, характеризующие уровень производственного травматизма, условий труда и организации работ в области охраны труда, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований, характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда.

Подробнее о конкурсе «Успех и безопасность» можно ознакомиться на сайте Комитета по труду и занятости населения Мурманской области в разделе «Труд и занятость / Трудовые отношения / Конкурсы».

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