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27.01.2017 16:20

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Оленегорска было заведено разыскное дело по розыску жителя города, уклоняющегося от исполнения административного наказания в виде обязательных работ на срок 20 часов, назначенного в виде наказания за неуплату штрафа по постановлению МО МВД России «Оленегорский».

Однажды во время патрулирования улиц сотрудниками ППС МО МВД России «Оленегорский» в половине пятого утра был остановлен подозрительный гражданин в нетрезвом состоянии, который представился чужим именем, документы при нем отсутствовали. С целью установления личности мужчина был доставлен в отдел полиции, где было установлено, что это именно должник, находящийся в розыске, о чем было сообщено в отдел судебных приставов.
Судебным приставом на должника было составлено 2 протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания обязательных работ») и по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ»).
По результатам рассмотрения в суде должник подвергнут наказанию в виде административного ареста на 10 суток.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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