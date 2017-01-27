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27.01.2017 13:20

Заканчивается срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ в 2017 году

1 февраля 2017 года – последний день приёма заявлений на участие в ЕГЭ-2017. Обучающиеся подают заявление в своей образовательной организации. Выпускники прошлых лет подают заявление в один из пунктов регистрации выпускников прошлых лет, список которых размещен на официальных сайтахМинистерства образования и науки Мурманской области, информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал документа об образовании (аттестат или диплом об окончании профессиональной образовательной организации). 

В заявлении должны быть перечислены предметы, которые предполагает сдавать участник ЕГЭ.
ЕГЭ можно сдавать по 14 предметам: русский язык, математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатика. При этом математику можно сдавать на базовом и профильном уровне или только на одном из них. Экзамен по иностранным языкам включает устную часть (говорение).
Изменить или дополнить выбор учебных предметов после 1 февраля можно будет только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).

«С 2017 года выпускники прошлых лет имеют право участвовать в ЕГЭ либо в досрочный период (с 23 марта по 14 апреля), либо в резервные дни основного периода (с 20 июня по 1 июля), и регистрируются они для участия в экзаменах на отдельных пунктах проведения экзаменов. В настоящее время (приказ Минобрнауки России находится на согласовании в Минюсте Российской Федерации) вносятся изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко. 

Весь период организации и проведения государственной итоговой аттестации на территории Мурманской области работают телефоны «горячей линии»: (8152) 44-56-37, (8152) 40-07-55.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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