В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

29 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) пройдет областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».



В этом году в фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозерск, Мончегорск, села Ловозеро и ЗАТО Видяево.



Во время красочного концерта участники исполнят свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамского, молдавского, немецкого, японского, литовского и многих других. Начало концерта - в 14.00.



В рамках фестиваля в 13.00 откроется выставка декоративно-прикладного творчества, на которой будут представлены национальные костюмы. Участники расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи.



Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области, как части универсального культурного наследия.







/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/