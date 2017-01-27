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27.01.2017 11:20

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получил травмы.

26 января около 08 часов 05 минут около дома № 34 на улице генерала Щербакова г. Мурманска неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия мужчина, 1974 года рождения обслужен амбулаторно.

26 января примерно в 12 часов 30 минут в около дома № 14 на улице Данилова, с. Алакуртти, Кандалакшского района водитель, управляя автомобилем «Чери Вуну» допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2001 года рождения, который внезапно начал переходить проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

26 января около 13 часов 06 около дома № 2 на улице Московская, г. Апатиты неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2008 года рождения, переходящий проезжую часть в неустановленном месте, после чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

26 января примерно в 16 часов 39 минут на 14 км автоподъезда к г. Североморск неустановленный водитель, управляя грейдером (трактор) допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Ваз 2110», под управлением водителя, мужчины 1968 года рождения, после чего водитель грейдера с места ДТП скрылся. Водителя автомобиля «Ваз-2110» госпитализировали в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 342 нарушения Правил дорожного движения.

31 нарушение допущено пешеходами, 3 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.

Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 221 нарушение ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 64 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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