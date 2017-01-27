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27.01.2017 11:05

Лучшие танцевальные пары области поборются за призовые места в конкурсе по спортивным бальным танцам «Зимние узоры»

29 января в 14.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».
В конкурсе примут участие лучшие танцевальные пары из городов Мурманск, Апатиты, Полярный, Североморск, Кандалакша, Мончегорск и Никель.
Первое отделение соревнования откроют участники спортивно-массовых мероприятий, совершающие свои первые шаги в танцевальном искусстве, а после перерыва эстафету примут пары спорта высших достижений, где конкурсанты будут бороться за призовые места. Участники постараются превзойти друг друга в мастерстве исполнения десяти танцев европейской и латиноамериканской программ: квикстеп, танго, фокстрот, самба, джайв.
 
/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

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