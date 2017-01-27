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27.01.2017 10:35

В суд направлено дело по факту незаконного вылова водных биологических ресурсов

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. <в> ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к местам нереста).
Как установлено в ходе расследования, северянин, используя способ массового истребления, установил в акватории реки Сайда рыболовную сеть, перегородив ею русло реки. В последующем обвиняемый незаконно изъял из среды обитания два экземпляра рыбы лосося атлантического (семги). В ходе расследования он полностью признал свою вину, явился с повинной, активно способствовал расследованию преступления.
Максимальным наказанием за совершение данного преступления является лишение свободы на срок до двух лет. В целях осуществления судебной защиты интересов Российской Федерации, прокурором к обвиняемому предъявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного государству.

Прокуратура Мурманской области
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