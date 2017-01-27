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27.01.2017 10:20

Юных зрителей ждет мастер-класс по рисованию песком перед показом спектакля областного театра кукол

29 января в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) перед показами спектакля «Тайна дочери короля» педагоги студии «Солнечный дом» покажут юным зрителям настоящее чудо – «песочную» сказку «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду».
У гостей театра будет также уникальная возможность попробовать себя в роли художников, только вместо кисточек и красок материалом для работы выступит  песок.
Школа рисования песком «Солнечный Дом» - уникальная студия, представляющая рисование песком как самостоятельный вид искусства, доступный для всех - от малышей до взрослых. Такие творческие занятия помогают детям развивать художественный вкус и мелкую моторику рук.


/Мурманский областной театр кукол/

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