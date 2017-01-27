Полицейскими задержан мурманчан, подозреваемый в хранении наркотического вещества

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №3 УМВД России по г.Мурманску и сотрудниками УКОН УМВД России по Мурманской области поступила оперативная информация о причастности местного жителя 1996 года рождения к незаконному обороту наркотиков. В результате ее проверки мужчина был задержан.



В ходе личного досмотра при нем было обнаружено и изъято 18 фрагментов камнеобразного вещества коричневого цвета. Согласно справки эксперта ЭКЦ УМВД России по Мурманской области, материал, который был предоставлен на исследование, является наркотическим средством гашиш массой 13,64 грамм.



По факту хранения наркотического средства следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области



