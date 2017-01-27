В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 января.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:



09.00 – ДО ОКОНЧАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ул. Егорова, 17, 19

ул. Буркова, 10



ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 83/1

ул. Ивченко, 3

переулок Охотничий, 13, 15



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



Администрация г. Муманска



