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26.01.2017 18:33

Работы - во всех округах областного центра. Мурманск постепенно освобождают от снежного плена

Татьяна Нестерова.

Мурманск постепенно освобождают от снежного плена. Работают и днем. Ночью - перекрывают движение. Запрещают парковки сразу на нескольких оживленных участках улично-дорожной сети. Обеспечивают доступ техники - очистителей, автогрейдеров, многофункциональных мини-погрузчиков, самосвалов. По договору аренды на уборку снега задействуют и дополнительные машины. С начала года с территории областного центра вывезли больше 180 тысяч кубометров снега.
Владимир Щербунов: "Везде машины брошенные - как между машин проедешь?"
Заместитель муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства"  Максим Васильев: "В полном комплексе уборка - это очень хорошо. Еще бы пара автомобилистов, которые бы могли машины убрать - было бы вообще гениально".
Убирают улицу капитана Егорова. Чистят основательно. И не только центр. Работы во всех округах Мурманска. График ночной и дневной уборки есть на сайте администрации города в разделе "Актуально". Информацию размещают и в городских СМИ.
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