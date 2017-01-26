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26.01.2017 19:10

Губернатор Марина Ковтун на рабочей встрече с депутатами фракции ЛДПР обсудила проведение Года экологи на территории Мурманской области

Алексей Елкин.

Сегодня проведение Года экологи на территории Мурманской области губернатор обсудила на рабочей  встрече с депутатами фракции ЛДПР в региональном парламенте. Аналогичные переговоры Марина Ковтун уже провела с коммунистами и "единороссами" Заполярья. Как отметили либерал-демократы, на Кольском Севере деятельность их партии отличают открытость и конструктивный диалог. Отвечая на вопрос руководителя фракции Максима Белова, губернатор подробно остановилась на важности экологических проектов, включенный в план на этот год.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В него, в общей сложности, вошло 100 мероприятий. Общий объем финансирования - 3,4 миллиарда рублей и более 90% этих средств - внебюджетные".
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