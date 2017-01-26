События в новом ракурсе, новости - в ярком цвете. Завтра городская газета Мурманска выйдет в печать в обновленном виде

Яков Осетров.

События - в новом ракурсе. Новости - в ярком цвете. Завтра городская газета Мурманска - "Вечёрка" - выйдет в печать в обновленном виде. В результате рембрендинга изменится и оформление, и содержание. Читатели увидят это только утром, мы же заглянули в редакционную кухню уже сегодня.

"Вечернему Мурманску" уже больше четверти века. За это время здесь сложились свои традиции, которые соблюдают и сегодня. Но в XXI веке, когда на пятки газетам наступает Интернет, читателей надо постоянно чем-то удивлять, для этого и происходит обновление.

Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск" Виктор Хабаров: "Пятничный выпуск - это все 24 полосы в цвете, то есть новый подход к верстке - более интересный, более живой, яркий. Газета также должна меняться и внутренне, своим содержанием. Жизнь не стоит на месте, она должна быть современной, интересной, живой, завоевывать нового читателя, не только жить на старом багаже, но и двигаться вперед".

В ближайших планах редакции - реанимировать такой полузабытый жанр как "журналистское расследование". Проблемы выбора тем - нет, ведь у "Вечерки" отлично налажена обратная связь с читателями - письма, звонки.

Выпускающий редактор газеты "Вечерний Мурманск" Елена Нагаева: "Мы планируем проводить большое количество прямых линий, они у нас будут проходить регулярно - мы будем приглашать чиновников, представителей городских властей, чтобы они ответили на вопросы, которые интересуют мурманчан".

Газета намерена расширить колонку новостей и продолжать различные конкурсы (сейчас, например, вместо рисованного кота выбирают живой символ), а также устраивать праздники, дабы сохранить особый, почти семейный характер отношений с читателями. Останутся и полюбившиеся рубрики "Факты в цифрах", "Вопрос - ответ".

Обозреватель отдела городских проблем газеты "Вечерний Мурманск" Надежда Лебедева: "Когда внимание привлекается к проблеме чиновников разного уровня, соответственно, дела двигаются с мертвой точки. Как говорится - до Бога высоко, до царя далеко, поэтому люди идут в газету, люди нам верят и мы очень дорожим этим доверием, стараемся его оправдывать".

Уже в феврале новый имидж газеты обсудят на встрече "Клуба друзей "Вечёрки". Редакция выслушает критику, предложения, пожелания и продолжат движение вперед.







