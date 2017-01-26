Дело не самое резонансное, но особо показательное. В Мурманске сегодня огласили приговор мошеннику

Анастасия Ярославская.

В Мурманске сегодня огласили приговор Валерию Липунову. Сумма, на которую 48-летний уроженец Амурской области успел обмануть северян, небольшая - 22 тысячи рублей. И дело, возможно, осталось бы незамеченным, если не было столь показательным. На скамье подсудимых - профессиональный мошенник. За плечами свыше десяти приговоров, впервые осужден в 1991. Наследил и дома, и в Калининграде. Преступления как под копирку. Что умеет - на то и жил. Ловкость рук использовал для залома денег при размене мелких купюр на крупные. В паре с подельником - один брал на себя кассира, другой искусственно создавал очередь, на "гастролях" в Мурманске обманули работников двух кафе.

Cтарший помощник прокурора Октябрьского округа г. Мурманска Анна Надточей: "Липунов пересчитывал по 500 рублей пачку - передавал кассиру, кассир пересчитывал и устанавливал, что не хватает 500 рублей и передавал обратно Липутову, он еще раз пересчитывал и уже при повторном пересчете он несколько купюр подгибал пальцами, как иллюзионист и прятал в карман".

Раскаивается, готов компенсировать. Престарелая мать и несовершеннолетняя дочь помогает вдовцу-сыну с двумя внуками. Приговор - 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Из них вычтут полгода, проведенные в СИЗО. Коллега по преступлениям условный срок получил еще раньше. К слову, полиция вычислила и задержала мошенников всего за два дня. Сигнал о них вовремя дали хабаровские коллеги.







