Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
26.01.2017 19:00

Дело не самое резонансное, но особо показательное. В Мурманске сегодня огласили приговор мошеннику

Анастасия Ярославская.

В Мурманске сегодня огласили приговор Валерию Липунову. Сумма, на которую 48-летний уроженец Амурской области успел обмануть северян, небольшая - 22 тысячи рублей. И дело, возможно, осталось бы незамеченным, если не было столь показательным. На скамье подсудимых - профессиональный мошенник. За плечами свыше десяти приговоров, впервые осужден в 1991. Наследил и дома, и в Калининграде. Преступления как под копирку. Что умеет - на то и жил. Ловкость рук использовал для залома денег при размене мелких купюр на крупные. В паре с подельником - один брал на себя кассира, другой искусственно создавал очередь, на "гастролях" в Мурманске обманули работников двух кафе.
Cтарший помощник прокурора Октябрьского округа г. Мурманска Анна Надточей: "Липунов пересчитывал по 500 рублей пачку - передавал кассиру, кассир пересчитывал и устанавливал, что не хватает 500 рублей и передавал обратно Липутову, он еще раз пересчитывал и уже при повторном пересчете он несколько купюр подгибал пальцами, как иллюзионист и прятал в карман".
Раскаивается, готов компенсировать. Престарелая мать и несовершеннолетняя дочь помогает вдовцу-сыну с двумя внуками. Приговор - 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Из них вычтут полгода, проведенные в СИЗО. Коллега по преступлениям условный срок получил еще раньше. К слову, полиция вычислила и задержала мошенников всего за два дня. Сигнал о них вовремя дали хабаровские коллеги.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.15
Евро = 63.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.