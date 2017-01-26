"Полярная звезда" снова сияет - коровы сыты, надои хорошие. Планы и перспективы запоялрного совхоза

Юлия Палеева.

Сельскохозяйственное предприятие "Полярная звезда" готово подтвердить объемы на 2017 год и рассчитывать на помощь региона. Подписание договора с министерством рыбного и сельского хозяйства Мурманской области уже завтра, в пятницу.

Дым коромыслом - на коровьей кухне готовится обед. В меню для буренок сегодня - чистый протеин. Питательные кукурузные хлопья со скоростью автоматной очереди выдает купленный хозяйством экструдер. Пока 200 кг в час. В ближайших планах производительность увеличить уже до пятисот.

Директор совхоза "Полярная звезда" Александр Ильин: "При 140 градусах и при определенном давлении выходит вот такой попкорн, выживаем сахарозу и полезные вещества, корова, не тратя энергию, съедает его. Съедобное - сами едим".

Силос, сено, жём, комбикорм. Не в каждом хозяйстве такой рацион. Сытые и красивые заполярные голштинки отвечают взаимностью. Радуют растущими надоями и жирностью молока. Сейчас посткризисные 17 литров на корову. Пока скромно. Но у предприятия, которое в свое время било мировые рекорды, уже есть силы для амбиций.

Главный зоотехник совхоза "Полярная звезда" Лидия Сидорова: "С такими животными, с такими людьми, с таким коллективом, с такими доярками - весь коллектив это изумительные люди, настолько преданные своему делу".

Свежее натуральное сырье ежедневно поставляется на молочный комбинат флотской столицы. Ценное содержание приобретает форму и под известной маркой заполярного продукта поставляется в местные магазины, где уже мы - покупатели - протягиваем руку за любимым молоком в красной пачке, теперь зная, чей труд за ней стоит.

Та самоотдача, с которой работает весь коллектив "Полярной звезды" вызывает уважение и уверенность, что у этого предприятия все получится. Они крепко встанут на ноги, как и эти телята, которым всего вторые сутки. У них впереди большой и долгий путь.









